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親證本報獨家報道 陳嘉寶「解謎」認有喜

2018-09-13 列印
■本報昨日獨家報道陳嘉寶有喜。
■陳嘉寶與老公承認將為人父母。網上圖片
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　　本報昨日獨家報道，28歲靚靚人妻陳嘉寶（Anjaylia）與老公黃頌祈結婚逾9個月，已秘密成功「造人」；身材圓潤不少的Anjay，挺孕肚現身銅鑼灣散步。

　　Anjay與老公昨日分別在社交網上載夫妻合照，承認將為人父母的喜訊！Anjay感謝各方祝福道：「最近身邊的朋友都……問我為甚麼做運動後手腳和臉瘦了這麼多，肚子的肉肉卻好像不減反增……現在謎底要給解開了……那是一個寶寶呀！」她報喜後，獲很多網民祝福，好友陳凱琳亦有留言祝賀。

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