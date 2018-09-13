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開網店首年回本 Fiona呻經濟負擔大

2018-09-13 列印
■Fiona（左）和千語昨出席開幕活動。
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　　薛凱琪（Fiona）、吳千語等昨出席一開幕活動，Fiona透露昨日專誠推掉工作，到場支持前唱片公司同事開新店。談到其開設的時裝網店，她開心表示今季加入了男裝，並已迅速沽清，感恩開了一年已回本，稍後還會與大品牌聯乘。對於已成小富婆，Fiona即自言有很大負擔，既是家庭支柱，又要聘請員工工作，並坦言將來結婚生子也希望「公一份、婆一份」，另一半不需要是有錢靚仔，只要愛她和專一。

　　千語則表示忙於拍戲，談到緋聞男友施伯雄，她稱彼此較少時間了解，但自己拍拖也很正常，不會刻意說成單身。講到舊愛林峯時，她表示大家仍是朋友，但不會特別聯絡。

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