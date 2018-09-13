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吳尊恨睇彭于晏全裸戲

2018-09-13 列印
■吳尊專程來港出席活動。
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　　吳尊曾與蔡卓妍（阿Sa）合作《武俠梁祝》結緣，兩人昨晚同場再遇，阿Sa歎可惜打風難以飯聚，若有機會也想介紹男友認識對方。吳尊透露有追看《延禧》，但嫌拍劇時間太長，不介意剃頭拍戲，全裸則要視乎劇情，直言想看彭于晏的全裸戲。講到在社交網分享與囝囝半裸鬥大隻的合照，他稱原本想幫仔仔拍半裸照留念，仔仔不敢於是陪他做男子漢。

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