﻿朝偉唔過問 透視低胸色誘趙又廷 劉嘉玲瞓身演火辣武則天

劉嘉玲演技有幾好，大家唔需要懷疑，不過原來今時今日仲有嘢難倒呢位影后。最近佢喺電影《狄仁傑之四大天王》中第三度演「武則天」，戲中有場色誘趙又廷演的「狄仁傑」場口，身穿透視低胸裝的嘉玲姐，要瘋狂扭動蛇腰喺趙又廷身上游走，場面火辣。嘉玲姐話完全唔識點做，要導演徐克親自示範先得，不過徐克就踢爆，「佢話未夠喉喎！」嘩！就算嘉玲姐講明拍呢啲場口，事前唔使問准梁生（朝偉），但唔通真係唔驚梁生嬲？！撰文：杜淑霞



攝影：李權威 服裝：Saint Laurent



繼《狄仁傑之通天帝國》和《狄仁傑之神都龍王》後，嘉玲姐第三度再演「武則天」，事前做足準備，除睇歷史資料同聽教授講解，最重要早已有個崇拜「武則天」的心，「我係崇拜佢，作為女權主義者，佢係我哋榜樣，佢喺幾千年前一個男權世界做咁多嘢，打破好多傳統，我成日覺得佢點做到呢？佢喺朝廷出主意幫皇帝，又喺後宮打理咁多嘢，因為太多人要陷害佢，好多陷阱。」



性感零難度



雖然嘉玲姐演「武則天」已上晒身，但今次一樣被一場戲考起，就是色誘「狄仁傑」（趙又廷），火辣程度睇過都會「嘩嘩聲」，不過徐克竟然爆出一句：「佢話唔夠喉喎！」但嘉玲姐就解釋，「只係正常嚟講武則天色誘人，一定係好厲害，有番咁上下（手段），如果唔係佢點會吸引到兩朝皇帝呢？但係我做唔到喎！因為『武則天』係超人，我只係凡人嚟啫，只係憑空想像，好彩導演做到，哈哈！導演示範畀我睇，佢示範點樣躝呀！」但對於要着低胸透視裝，嘉玲覺得零難度，「性感我就唔驚嘅，只要劇情需要，不過唐朝啲衫好複雜，尤其係『武則天』，好多珠同飾物，所以躝嚟躝去，真係好阻住。（徐導：會唔會躝嚟躝去甩咗？）嘩！你睇我好似好輕盈，其實啲珠整到我周身痛㗎！」不過問到拍呢種火辣戲，使唔使事前問准老公梁朝偉呢？她就笑笑口好肯定咁話：「唔使！從來都唔使！（徐導：咁你老公有冇向你請示？）哈哈！梗係唔使！從來都唔使。」



演到八十歲



徐導笑指今集加重嘉玲戲份，只因覺得她之前太舒服，好快就拍完。問到這系列會否長拍長有，徐導就話：「狄仁傑同武則天故仔有好多，續集唔一定係講查案嘅，可以係兩個人發展落去嘅關係。（會長拍長有？）呢樣牽涉到演員、劇本、當然仲有老細啦！創作方面（嘉玲：佢大把貨！）我哋原意搞落去係冇問題。」而嘉玲姐亦好願意繼續演偶像「武則天」，「只要導演叫我做，我可以做㗎！武則天八十幾歲先死，我一路可以演落去。」