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﻿能幹似「武則天」

2018-09-13 列印
  嘉玲姐封「武則天」做偶像，仲話對方係超人，自己只係凡人唔似對方咁叻，但身兼多職的嘉玲姐，其實同「武則天」一樣咁能幹。除了演員身份，嘉玲姐早前為電影《以青春的名義》出任監製；又要打理自家時裝品牌「ANIRAC」；最近仲做埋老公梁朝偉的經理人，雖然未至於打理一個國家，難得每個身份都相當稱職，嘉玲姐堪稱現代版「武則天」亦不為過。
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