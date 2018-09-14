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高調認拍拖遭雪藏 泫雅E'dawn被炒峯迴路轉

2018-09-14 列印
■泫雅的性感形象深入民心。
■泫雅和E'dawn上月承認已拍拖兩年。
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　　韓國性感女歌手泫雅，上月被爆與同門師弟PENTAGON成員E'dawn拍拖，兩人所屬事務所CUBE否認戀情，但泫雅和男友翌日各自公開承認已拍拖兩年，兩人隨即被公司雪藏。

　　CUBE方面昨早發聲明表示已將兩人炒魷，「我們在管理藝人一直以互相信任和信賴為優先，但在經過多次討論後，發現已沒法回復對泫雅、E'dawn的信任，決定讓兩位藝人退出，也感謝一直支持他們的粉絲。」不少粉絲大為震驚，然而至下午，有CUBE高層否認炒魷一事，並透露：「辭退泫雅和E'Dawn還只是在討論中，還不是確定的事項……公司相關人士正在召開會議。」不過消息一出，CUBE再度透過公關向傳媒強調「確認開除」二人，消息滿天飛。

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