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瀧澤秀明與今井翼拆夥 鋪路接掌Johnny事務所

2018-09-14 列印
■瀧澤（左）與今井翼的組合昨日宣佈解散！資料圖片
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　　日本尊尼事務所社長喜多川Johnny，早前傳出有意退休，並把事務所業務交由旗下藝人瀧澤秀明打理，惟傳聞一直未得以證實。瀧澤秀明與今井翼組成的男團「瀧與翼」成軍16年，去年早已宣佈單飛不解散，無限期暫停團體活動；不過昨日終發表解散聲明，讓粉絲大呼不捨！

　　聲明表示，瀧澤秀明完成今年的演藝工作後，明年起將正式退居幕後，並跟隨喜多川學習提拔新人和管理藝人事務。今井翼自14年被診斷患有梅尼爾氏症（又稱耳水不平衡），病情雖一度受控，惟今年3月再度轉壞，醫生更建議他停止演藝活動，故他亦將隨着「瀧與翼」解散，也一同離開事務所專心養病。

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