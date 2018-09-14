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指導準亞姐儀態 陳嘉容當教女行Catwalk

2018-09-14 列印
■Eunis教佳麗學習「挺胸收腹」。
■亞姐形象總監陳嘉容讚候選佳麗幾靚女。
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　　日前10位候選亞洲小姐着上4吋高踭鞋，跟名模兼亞姐形象總監陳嘉容（Eunis）學習儀態及台上Catwalk技巧。首次見佳麗的Eunis指一眾佳麗無Catwalk經驗，希望令她們更專注學習，於是採取嚴厲態度，她笑說：「可能惡少少先會聽媽咪話！佢哋比想像中條件有優勢，個個都幾靚女，如果化妝、服飾、髮型改進下，會有更大進步。Catwalk方面，有兩、三個佳麗行得差少少，其餘都OK、好自然。」其中有跳舞底子的4號張右雨（Gloria）被Eunis大讚有節奏感。

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