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Eason寶島谷新歌 回味求學歲月

2018-09-14 列印
■Eason在活動中與Fans分享新碟製作點滴。
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　　陳奕迅(Eason)前晚在台灣舉辦新歌分享會，會場佈置如露營場地，宣佈下半年將推出以「愛」為出發的新廣東專輯《L.O.V.E.》，收錄8首廣東作品、2首國語作品，以及1首英語作品，由他的DUO巡唱音樂團隊成員，歷6年時間在英國、廣州及香港等地錄音炮製。

　　化身營長的Eason和與會者一起欣賞3首已推出單曲的MV，《與你常在》、《漸漸》和《可一可再》，並回憶中學到大學畢業的歲月！

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