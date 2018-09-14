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﻿考進階潛水牌 拍《3日2夜》 Fit爆陳婉衡心急飛峇里晒身材

2018-09-14 列印
■近年愛上潛水嘅Alycia，試過去浮羅交怡浮潛時被水母炸傷，她笑說：「工作人員話可以用醋或小便去處理被炸傷嘅皮膚，好在有醋，否則我惟有選擇用自己嘅小便囉！」
■Alycia順利取得「進階開放水域潛水員」證書，將出發往峇里深潛。
■Alycia舉V在大珊瑚前影相留念，佢表示希望去外地潛水時能親眼見海豚、海龜等。
■考牌當日，Alycia見到魚群好開心，跟隨追逐。
■早前，Alycia(前)到巴塞隆拿拍攝《3日2夜》，大騷身材。
■貴為「無線咪神」，陳婉衡不時在ig晒水着派福利，巨胸、馬甲線好養眼。
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　　28歲嘅「無線咪神」陳婉衡（Alycia）有副36E、23、34靚Body，經常喺社交網站狂貼火辣身材照，4吋「事業線」、長腿及心形美臀靚圖無限量任睇。下星期，咪神又會跳出香港，孖17年落選港姐胡美貽飛去峇里拍《3日2夜》，Alycia透露買咗批bikini同陽光玩遊戲！日前，佢專登抽空去考埋「進階開放水域潛水員」牌，ready到當地深潛，仲話想有個識潛水嘅男友，齊齊到海底歷險，幾咁浪漫！採訪：李權威、袁東亮

鳴謝：潛水歷險會(http://www.divinghk.com)

        大台節目《3日2夜》，曾因班索女藝人陳婉衡、林泳淘、朱智賢、張曦雯等相繼着泳衣氾濫晒胸出事，搞到去年11月下「禁奶令」。但班咪神出鏡密實啲啫，私底下咪又喺社交網誌狂晒bikini。好似36E陳婉衡咁，葫蘆身形好吸睛，下周將有個大好機會、飛峇里拍攝《3日2夜》，奉旨着泳衣啦！

　　除咗好心急同陽光玩遊戲，Alycia自從去年考咗個潛水牌後，日前下午亦抽空去西貢考埋「進階開放水域潛水員」(Advanced Open Water Diver)，恨到峇里見識吓當地嘅海底世界。Alycia說：「早年首次跟教練喺沖繩潛水，覺得海底世界好靚、好寧靜，望住啲珊瑚和色彩繽紛嘅魚，好興奮。之後返到港就去考潛水牌，記得今年農曆新年出海上Advance堂時，啲水超凍，着咗三件保暖衣打底都凍到震呀！」

打卡熱點狂影

　　當日，Alycia在教練指引下穿好裝備，滿有信心落海考牌。見佢喺水底露出佻皮一面，不時同魚群嬉戲，見到珊瑚、生鏽呔盤等又玩一餐，輕輕鬆鬆上水，就獲頒發證書。考到進階牌、可以深潛至40米嘅Alycia話好恨到菲律賓、馬爾代夫等地潛水，即將到峇里嘅佢開心謂：「一早準備咗啲運動型和連身泳衣嘞！始終上鏡要保守啲，加上潛水衣都好密實，不過私底下梗係着bikini啦，我check好晒啲打卡熱點，買咗批靚泳衣，寓工作於影靚相嘛！」
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