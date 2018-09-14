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﻿周秀娜寧波封后激動口震

2018-09-14 列印
■娜姐榮膺影后錫錫獎座。
■娜姐和經理人Roy反面收場。網上圖片
■惠英紅憑《血觀音》封后。網上圖片
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　　周秀娜（Chrissie）前晚在內地寧波，出席第六屆海峽兩岸三地《十大華語電影盛典》，她主演的電影《29+1》獲「年度優秀電影」獎及打入「十大華語電影」，娜姐更勇奪「年度女演員」殊榮，與《血觀音》的惠英紅雙雙封后！

娜姐獲獎後感謝台前幕後，「真係好開心，自己攞獎時有啲口震，好激動！希望自己好似《29+1》所講『由零開始』，我會繼續努力同保持初心。」

　　另外，娜姐最近入稟向經理人公司GME追討逾300萬元欠薪，與該公司老闆、合作多年的經理人Roy（鄺君賢）反目，Roy前晚深夜發聲明反駁指控稱，「過去十年，雙方沒有在工作安排、利潤分成及利潤結算有不和或異議」，並謂該公司會全力抗辯，並會就續約事宜向娜姐進行民事訴訟程序，追討賠償。
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