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諸葛紫岐携子哀別 ﻿薛嘉麟祖父﻿﻿設靈﻿

2018-09-15 列印
■薛嘉麟到場打點爺爺設靈事宜。
■諸葛紫岐携子到殯儀館致祭。
■薛世恆抵達時未有受訪。
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　　薛世恒及薛嘉麟的祖父薛志軒早前離世，享壽100歲，家人昨假世界殯儀館為他設靈，並擬於今日出殯。本報記者

　　薛嘉麟昨午抵達世界殯儀館，打點祖父薛志軒設靈事宜，他甫現身即箭步進入靈堂，未有接受現場傳媒的訪問。

　　薛嘉麟的兄長薛世恆於晚上7時許抵殯儀館；一身素服的薛嘉麟太太諸葛紫岐其後拖着兒子到來，她坦言不捨爺爺，並指兒子已知太爺離世，自己會教導兒子面對生離死別。

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