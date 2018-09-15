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超蓮見秦嵐嗌「皇后吉祥」

2018-09-15 列印
■超蓮分享與秦嵐的合照。網上圖片
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　　在《延禧攻略》熱潮下，劇中飾演「富察皇后」的內地女星秦嵐日前來港出席一活動時，引來不少名人紅星變身小粉絲現身集郵，阿Sa蔡卓妍更聲言如果可以與秦嵐合作，不介意做宮女。

　　而賭王女兒何超蓮前日亦在個人社交網站放了與秦嵐的合照，及她品嚐珍珠奶茶的照片，超蓮留言大讚秦嵐溫柔又美麗「你們看我遇到誰，皇后娘娘吉祥~本人真的好美好溫柔＃迷妹模式＃其實我是去送外賣啦＃娘娘喜歡滷味」；有粉絲更搞笑的說超蓮變了魏瓔珞。

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