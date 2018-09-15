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霆鋒避「山竹」提早離港開工

2018-09-15 列印
■霆鋒送月餅給鄭裕玲。
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　　謝霆鋒昨日突然現身鄭裕玲（嘟姐）主持的電台節目，更帶同自家月餅送給嘟姐賀中秋！

　　剛落機的霆鋒表示已有十多年沒有做電台訪問，適逢中秋及順路探老友，便來電台送月餅，並笑說：「我知道打風，但不知颱風叫『山竹』，原本星期日要飛其他地方工作，唯有改星期六飛。希望好似我個名『霆鋒』（發音）一樣，香港都『停風』啦！」問到他何時復出樂壇？霆鋒自爆已錄了不少廣東歌，將陸續推出，但何時開騷則是未知之數，「來年有好多大人物爭期，要等公司安排。」

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