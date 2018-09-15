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﻿與男友掟煲互毆 具荷拉拒認先動手

2018-09-15 列印
■具荷拉被指一度拒絕接受警方調查。 資料圖片
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  韓國女團KARA前成員具荷拉，前日傳出涉毆打向她提出分手的髮型師男友，他報警求助。

  據當地傳媒報道，具荷拉昨否認先向男友施襲，反指是對方先動粗。具荷拉被指向警方表示，男友當時帶醉到她的寓所踢醒她，又在她的家中亂擲物件搗亂，才向男友還手，二人一度拒絕接受警方調查。具荷拉的經理人公司表示，暫未能聯絡具荷拉，會等她清楚交代事件才會就有關事件發表聲明。

  另外，韓劇《大長今》中演「連生」的朴恩惠，月初與丈夫金漢燮結束10年婚姻，朴獲得孖仔的撫養權。
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