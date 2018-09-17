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安室引退騷邀山P製驚喜

2018-09-17 列印
■安室（右）邀來蔡依林任嘉賓，更於後台為對方慶生。
■過萬名歌迷不捨安室引退，在場外大合唱。
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　　日本歌姬安室奈美惠，昨正式引退樂壇，她前晚返回家鄉沖繩作最後演出，還邀請了蔡依林、平井堅等嘉賓演出，蔡依林與安室合唱一曲《I'm not Yours》，其後她在社交網上載與安室的合照，表示感謝。不過，最令現場歌迷驚喜的一定是山下智久任神秘嘉賓驚喜現身，與安室合唱一曲《UNUSUAL》；安室最後獻唱恩師小室哲哉的新作《How do you feel now？》，為歌手生涯畫上完美句號。

　　演唱會完結後，場外聚集了過萬名未能入場的歌迷，他們不願離開，更在場外合唱安室的歌曲，場面感人！另外，安室甫引退，卻突然傳緋聞，指她與剛解散的組合瀧與翼成員今井翼，曾秘密拍拖5年！圖：網上圖片

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