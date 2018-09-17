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李克勤佛山個唱提早完場

2018-09-17 列印
■克勤為巡迴騷吊威也，認真搏到盡。
■克勤自彈自唱，報答佛山歌迷的支持。
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　　李克勤前晚為「成立三十周年演唱會」世界巡迴佛山站演出，今次克勤重新練舞又提早兩日到佛山試舞台上的威也，雖然一直留意颱風消息，但未想過準備就緒時，就收到在場館通知，指演唱會可能要取消，幸好最後跟有關單位不停爭取於八點順利開騷，不過條件限制只准唱到10點，最後克勤唱到10點15分完場。克勤說：「感謝當局批準開騷，唯一要答應條件唔可以再引起再多混亂，要大家早點平安返屋企，個騷濃縮了好多。」對於內地流行親子節目，問到可會帶同兩個兒子參與？克勤笑言：「搵錢呢啲錢等我做老竇辛苦得啦！」

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