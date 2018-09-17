李克勤佛山個唱提早完場

在利物浦經歷了令人失望的三季後，今夏外借到修咸頓的鋒將丹尼艾格斯涅槃重生。此子於今晚英超獨腳戲主場鬥白禮頓，勢繼續用士哥騷哥利，捧主勝。 （Now621台周二凌晨3:00直播） 丹尼艾格斯在一五年可謂一嘗天堂跌落地獄的滋味，事關此子憑效力般尼時的出色表現，換來加盟豪門利物浦的機會，更在十月首嘗英格蘭國腳的滋味，但一切只是噩夢的開始，他的十字韌帶其後受重創，最終紅軍的三季歲月只曾於英超上陣十四次。不過，他仍受到紅軍上下愛戴，領隊高普祝願他有好前程。 紅軍激勵 發憤圖強 利物浦翼鋒穆罕默德沙拿為了激勵艾格斯，還與他較量今季英超入球數。受到這位好友激發，難怪艾格斯在開季...

2018-09-17