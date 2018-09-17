颱風蹂躪 藝人家變重災區 阿Sa被狂風嚇到叫媽咪

強颱風「山竹」昨日橫掃香港，不少藝人紛紛在社交網站拍片或拍照「直擊」暴風女神的「傑作」！蔡卓妍（阿Sa）在短片中拍攝露台慘況，只見大部份盆栽被吹得東歪西倒，她留言說：「好大風呀媽咪！令我諗起『咆哮山莊』，大家記得留在室內呀！」阿Sa表示盆栽本身有用索帶索實在欄杆，仍遭吹倒，加上沒有時間買膠紙，只能用家中僅餘的膠紙「頂檔」。至於龔嘉欣同樣慘情，她透露甫起牀已發現雨水由露台流入廳中，經過5小時「搶救」，加上好鄰居幫忙，終能止住滲水情況。



森美則直擊家外走廊玻璃爆裂的情景，連放在露台的雪櫃也被吹倒，他馬上趁風勢稍弱時將雪櫃移回室內，一步一驚心！盛傳懷第二胎的「城嫂」方媛上載斷樹相說：「希望山竹快點離去，大家一切小心，平安！」



另外，徐小鳳尾場紅館演唱會原定昨晚舉行，但受山竹影響，主辦商宣佈改期至今晚舉行。



