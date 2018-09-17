  • 2018年9月17日 星期一
  • 29º
  • 79%
熱門： 山竹水浸停課杏花邨爆玻璃

日報新聞 > 娛樂

颱風蹂躪 藝人家變重災區 阿Sa被狂風嚇到叫媽咪

2018-09-17 列印
■阿Sa露台的盆栽被吹得東歪西倒（圖），嚇到她大叫媽咪。
■方媛（圖）上載斷樹照片，祈求山竹快點離開。
■森美冒狂風暴雨將雪櫃搬回室內。 網上圖片
Previous Next

　　強颱風「山竹」昨日橫掃香港，不少藝人紛紛在社交網站拍片或拍照「直擊」暴風女神的「傑作」！蔡卓妍（阿Sa）在短片中拍攝露台慘況，只見大部份盆栽被吹得東歪西倒，她留言說：「好大風呀媽咪！令我諗起『咆哮山莊』，大家記得留在室內呀！」阿Sa表示盆栽本身有用索帶索實在欄杆，仍遭吹倒，加上沒有時間買膠紙，只能用家中僅餘的膠紙「頂檔」。至於龔嘉欣同樣慘情，她透露甫起牀已發現雨水由露台流入廳中，經過5小時「搶救」，加上好鄰居幫忙，終能止住滲水情況。

　　森美則直擊家外走廊玻璃爆裂的情景，連放在露台的雪櫃也被吹倒，他馬上趁風勢稍弱時將雪櫃移回室內，一步一驚心！盛傳懷第二胎的「城嫂」方媛上載斷樹相說：「希望山竹快點離去，大家一切小心，平安！」

　　另外，徐小鳳尾場紅館演唱會原定昨晚舉行，但受山竹影響，主辦商宣佈改期至今晚舉行。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd