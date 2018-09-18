﻿着厚褸暴曬拍MV 許志安擘大眼扮冧

許志安新歌《教我這麼愛下去》的MV導演，找來演員扮演情侶，安仔則要着住厚褸，冒住陽光暴曬扮冧「獻唱」，真係有苦自己知。



安仔知歌迷愛聽他唱情歌，今次歌詞中會帶出有別以往的愛情觀，MV搵演員扮情侶，講日常生活中如何去包容對方和感受對方的愛。雖然安仔拍攝時只需要「咪嘴」唱歌，但導演安排他在無遮無掩的住宅天台拍攝，烈日當空，氣溫高達攝氏30度，他卻要穿起冬裝加厚褸，還要露出一副「冧樣」，安仔勉強「交戲」，但額頭汗水卻不斷流，衫都濕埋。



安仔笑說：「導演同我講，你深情啲，個人就會涼快啲，我只能不斷靠幻想，但眾所周知，我隻眼有幾『大』，我已經盡量擘大對眼，盡量個樣好冧。」