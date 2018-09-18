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﻿《造星》總決賽設全民投票

2018-09-18 列印
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　　ViuTV《Good Night Show全民造星》經過多輪比賽，十強已誕生，分別為Stanley、龍志權、Jeremy、Anson Kong、Ian、Lokman、細貓、肥仔、Edan及姜濤。《全民造星總決賽》將會於10月14日晚舉行，賽果將由全民投票及星級評判、專業評審各佔一半比分決定，觀眾屆時可經ViuTV網站進行投票 。
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