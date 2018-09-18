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「體操男神」阮馬素睇好 ﻿準亞姐張靜茵﻿﻿最有冠軍相﻿

2018-09-18 列印
■③張靜茵獲阮馬素睇好會奪得亞姐后冠。
■眾候選亞姐昨以運動裝亮相。
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　　「德國體操男神」阮馬素昨應邀來港，與應屆亞洲小姐競選香港賽區9位候選佳麗出席一健身中心開幕活動，還即場選出③張靜茵最有冠軍相呢！

　　今屆亞洲小姐競賽香港賽區候選佳麗，除了⑦溫馨因病缺席外，昨聯同「德國體操男神」阮馬素出席一健身中心開幕禮；阮馬素應要求於眾佳麗中選出三甲，惟他大呼很困難，最終只選出③張靜茵為心目中最有冠軍相的佳麗。

　　阮馬素透露是次來港三天，昨早才抵港，幸運地避免強颱風「山竹」來襲，稍後將回德國進行訓練。

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