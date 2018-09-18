「山竹」打亂全港交通 阿Bob果斷下令員工放假一天

世紀超強颱風「山竹」前日襲港，破壞力驚人，昨日路面塌樹未清，公共交通未全線恢復，很多市民就要逼車趕返工真慘情！但圈中都有體恤員工的老闆，阿Bob就下令全公司休假；不少藝人亦出力為「山竹」善後。



颱風「山竹」吹襲香港過後，昨日全港交通癱瘓，情況嚴峻；但由於已改掛3號風球，上班族即使難搭車都要照常返工。身為老闆的林盛斌（Bob）於凌晨已宣佈公司昨日停工，體諒員工在家善後。Bob在社交網貼通告表示：「特別在此報告，無論明天風球是幾號，明天9月17日（星期一），棋人香港全體成員休假一天！想必風球之後，大家也有各自家庭善後的事情要去辦。希望大家照顧好家人，活在當下，珍惜所有！工作永遠做不完，照顧好家庭才是每一個人最重要「工作」！」嘩，果然係好老闆！



而衛詩雅就因颱風受傷，被兩呎長石屎塌下擊中右手，她在社交網形容劫後餘生，坦言以為自己拍災難片，見到全手血不斷尖叫，但全家人無事已覺幸運。商台DJ森美前日冒風雨搶救家中雪櫃，昨日他返電台開工，得知「打風更」同事前日帶頭盔返工，在社交網致敬。



不少人努力為「山竹」善後，盧巧音昨日孖老公Sammy出動去清潔沙灘，趙學而和老公就帶刀仔出去劈樹開路；張栢芝見有市民家中損傷嚴重，也在社交網留言表示想幫忙。賭王千金何超蓮上網召集義工到杏花邨、將軍澳及沙田區清理路面垃圾，好友JW都有響應到杏花邨幫手清理。



另外，高海寧上周六到澳門擔任選美比賽評判，差點因「山竹」而滯留澳門，幸好公司安排了七人車到拱北海關接載她，最後經珠海及廣州，乘了4小時車才在凌晨3時平安回家。



