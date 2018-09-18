《無雙》演繹另類動作戲 周潤發保證有不同效果

由兩大金像影帝周潤發及郭富城領銜主演的電影《無雙》將於10月4日上映。周潤發（發哥）於戲中飾演畫家，讓他過足戲癮，他說：「戲中我的角色是郭富城的監護人、老師；這是我從未演繹過的角色，角色很特別，演繹時的發揮空間很大，導演莊文強讓我有很多地方自由發揮，今次整個過程拍得非常愉快。」原來發哥自莊文強編劇成名作《無間道》便留意到他的作品，他笑說：「我崇拜他很久了。」



發哥於《無雙》有不少動作場面，發哥保證有不一樣的效果。他說：「80年代動作片我已經演繹過持槍動作，但今次動作將會帶給觀眾一個『不同的周潤發』。」



