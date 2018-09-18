難忍小三挑釁 內地女星沈麗君跳樓亡

日前有報道指，曾與古天樂及黃百鳴合演《家有囍事2009》、有「上海第一美人」之稱的女藝人沈麗君，於本月10日跳樓自殺，留下一兒一女和一封逾千字遺書。其後沈麗君身邊友人證實其死訊，表示沈麗君確實因丈夫出軌以及小三挑釁而自殺身亡，他說：「她的遺書裏寫得很清楚，就是那樣的情況。」有關報道指沈麗君8年來一直被小三以短訊挑釁，自稱癌症達末期的她，更一度想帶同兩位孩子齊輕生，最後放棄了這個想法。



黃百鳴公司的發言人昨日表示，黃百鳴對沈麗君離世的消息感覺非常愕然及可惜。



