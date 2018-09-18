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﻿《BB》上位

2018-09-18 列印
■《BB》中，李佳芯演活港媽心態，大有機會「開齋」奪無線視后！
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        35歲嘅Ali自有線轉投無線後光速上位，16年勇奪「飛躍女藝人」後演出不斷。早排在《BB來了》中演活女強人變大肚婆嘅角色，唔顧形象、表情誇張，搞到女神形象崩壞，更獲網友大讚演技大躍進！
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