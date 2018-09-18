﻿引退夜與眾同樂賞煙花 安室感激粉絲：用笑容歡送我

日本歌姬安室奈美惠出道25年，前日正式引退樂壇，她大前日在家鄉沖繩舉行告別演出，邀得台灣天后蔡依林、山下智久、平井堅等同台演出，為多年演藝生涯劃上完美句號。



安室自上月起，免費為沖繩擔任觀光大使，當地宜野灣市前晚舉行煙花匯演，更播出13首安室的歌曲作配合，吸引來自日本全國的大批粉絲聚集當地，原來主角安室也低調現身，她穿上浴衣、喝着飲品欣賞煙花。安室當日又以「致所有粉絲」為題發文，感謝歌迷在過去25年來的支持，「謝謝大家長久以來的支持。我在今天16日引退了，大家在最後仍然用笑容歡送我，我衷心感激大家的溫柔。你們對我的應援、支持，讓我的心中充滿感激，真的謝謝大家。」另外，安室的官方社交網及短片頻道也將隨着安室的引退，於下月1日正式刪除。圖：網上圖片