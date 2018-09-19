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徐小鳳尾場感激歌迷力撐

2018-09-19 列印
■徐小鳳邀沈祖堯合唱《小李飛刀》。
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　　徐小鳳在紅館舉行的六場演唱會前晚圓滿落幕，由於颱風「山竹」影響，尾場順延一晚舉行，小鳳姐道出有關安排的前因後果，「我們跟紅館開了很多次會，商議有無多一晚給我們補償，有期才可以宣佈，今晚補償給大家，估不到大家今晚仍踴躍支持，非常多謝。」小鳳姐除了獲青山及張帝助陣外，更臨時邀請中大前校長沈祖堯上台合唱。

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