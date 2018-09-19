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晒蜜照留言惹誤會 鍾欣潼急澄清未有BB

2018-09-19 列印
■阿嬌錫錫丈夫賴弘國。網上圖片
■阿嬌的甜蜜照寫下「英國之旅，多謝有你，爸媽學前班」惹人誤會成功「造人」。
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　　鍾欣潼（阿嬌）與老公賴弘國婚後一直表示在「造人」大計上順其自然，昨日她不但在網上發放了多張與老公的貼頭甜蜜合照，還留下令人開心的留言：「英國之旅，多謝有你，爸媽學前班」。她這番話即時引來網民極大迴響，大批網友都滿心歡喜問阿嬌是否要當媽媽？有BB了？還不停洗版恭喜二人！看到那麼多人恭喜，阿嬌也留言澄清：「多謝大家咁關心我，不過只是個真人騷啦！下次下次。」

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