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許志安挑戰自己練爆肌

2018-09-19 列印
■安仔到電台宣傳新歌，分享Keep fit心得。
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　　許志安昨日到電台宣傳新歌《教我這麼愛下去》，他指新歌可以作為結婚進行曲，新郎哥可透過歌曲告知新娘，如何為對方改變。問到可有為太太鄭秀文改變甚麼？安仔坦言無特別改變，首歌也不是唱給太太聽。安仔透露一個月前開始勤做運動，但並非為開騷，而是想擁有健碩肌肉，遲些農曆年便暴食兩個月來增肌，之後滑水也不用穿救生衣。他笑言：「你估穿救生衣真係為咗救生嗎？是遮住肚腩咋！我食雞胸食到成個雞胸一樣。」問到是甚麽動力驅使他做運動？安仔說：「係愛呀！因為生活得太舒服，想挑戰自己，做運動對身體好，除了滑水，我還會學打鼓、彈結他來增值自己。」

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