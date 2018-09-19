許志安挑戰自己練爆肌
災情未止 小海嘯毁污水廠
超強颱風「山竹」蹂躪本港，沿岸受「小海嘯」沖擊，風暴過後，災情浮現。鴨脷洲污水處理廠一座維修工場，受不住強風巨浪襲擊，海堤崩塌，整座有倒塌入海的險情。 「山竹」風力所向披靡，渠務署位於鴨脷洲利南道的污...
2018-09-19
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安徽大媽團攔婚車討利是
內地有「討喜」或「求綵頭」的攔截婚車行為，有人稱為民風民俗。日前安徽阜陽一群大媽被拍到在路口處，攔截婚車索要利是錢、喜煙，片段被放上網。現場目擊者稱，短短二十一分鐘，他們多次攔截車輛，攔車的大媽更表示只認一百元，不給錢就不讓車放行。 上周六安徽阜陽出現一群老大媽在某路口處，攔截婚車索要紅包、喜煙等。目擊者告訴記者，攔車者表示只認一百元，不給錢就攔着。事後，阜陽市公安局穎上分局發佈警情通報，時某等七人在街頭紅綠燈處先後三次攔截過往婚車，影響交通秩序，因尋釁滋事違反治安管理已被依法行政拘留。 去年十月，河南同樣爆出大爺大媽「組團攔婚車」，攔下車隊稱索「綵頭」，不給就別想走，惹來...
2018-09-19
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文金會望解兩韓敵對關係
南韓總統文在寅和夫人金正淑周二早上抵達平壤，展開三天訪問。北韓領導人金正恩和夫人李雪主及其他高官到機場迎接。文、金二人擁抱及展露笑容。會議結束，文在寅感謝金正恩開創新時代的果斷決定，金正恩則表示相信朝美對話會有更大進展。 北韓政府安排了盛大的歡迎儀式，亦有數以百計的民眾齊集停機坪等候文在寅下機。之後文、金二人一同乘坐開篷車往市區，有報道指巡遊獲沿途十萬平壤市民夾道歡迎。文在寅和金正恩下午舉行首輪會談，歷時兩小時。據報今日，兩人會進行第二輪會談，預料在會後發表聯合聲明，或簽署化解邊界緊張及避免爆發武裝衝突的軍事協議。 據報道，金正恩昨日在會談上感謝文在寅促成六月的「特金會」，...
2018-09-19
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栢景臺木系鑽廳
不少家庭客都會以校網作為搵樓條件之一，其中港島區的小學12校網更備受追捧。今次，為大家介紹栢景臺不但位於港鐵天后站上蓋，更屬於此校網之內。市場現有單位放售，實用面積918方呎，戶主將單位改為2房1套間...
2018-09-19
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美再向華貨徵關稅 中國反擊 科網股帶領 杜指升184點
美國宣佈下周一正式向價值2000億美元中國貨徵10%關稅，其後中國反擊，在美股開市前夕宣佈月底向總值600億美元的美國貨品開徵5%至10%的關稅，但對美股影響輕微，在科網股帶領下，美股早段上揚。 ...
2018-09-19
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祖記皇馬雙響炮
經歷連續三場意甲食白果後，祖雲達斯射手C朗拿度上一輪主場2:1擊敗薩斯索羅，開齋即梅開二度，還豪言入球會接踵而來。這名回復信心的葡萄牙國腳今晚轉戰歐聯H組，挑戰個人四連冠壯舉，勢率老婦人輕取近況欠佳的華倫西亞，客勝屬過關膽材。 C朗轉戰意甲初時腳風不順，幸而上仗連入兩球，除了助祖雲達斯豪取聯賽開季四連勝，還向列強下戰書：「士哥會陸續有來！」相反，華倫近三場西甲僅兩和一負，今仗恐難阻C朗領軍挑戰個人歐聯四連霸，客勝屬膽材。 C朗銀艦爭衝四連霸 至於今夏失去C朗的皇家馬德里，同日歐聯出擊於G組主場鬥羅馬。銀河艦隊作東向來威力強勁，跨季各賽事近六場五勝一和，今仗勢大勝對上...
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秋季藝博盛會
藝術迷又是時候「Art」Like！事關9月最後一個周末，多個大型藝術博覽會及展覽紛紛舉行，展示亞洲及全球精采的藝術品，藝術家甚至現身展場與公眾近距離交流，凝聚不遜於「藝術三月」的濃厚文藝氣氛。 ...
2018-09-19
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《權力遊戲》三奪最佳劇集 《王冠》Claire大熱封艾美視后含淚致謝
第70屆艾美獎頒獎禮昨於美國洛杉磯舉行，Netflix今屆首度力壓HBO獲最多的112項提名，賽果出爐則平分秋色，HBO的《權力遊戲》就勇奪最佳劇集大獎；Claire Foy則憑《王冠》劇中扮演英女皇...
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社論——不要當打工仔發晦氣
政府嚴陣以待超強颱風山竹，連串防風措施見成效，惟在風災後未能預計交通出現大混亂，上班一族苦不堪言。政府不應以為市民在「發晦氣」，應體諒他們惶恐、無助的心情，以及面對的實際損失，認真聽取民意，研究推出機制，在惡劣天氣導致社會秩序混亂的時候，容許僱員不用上班。 大批市民在風災過後翌日早上發現大部份巴士停駛，無畏倒樹攔路，跨越重重困難，徒步往港鐵站乘車，怎知上水、大圍等站車少人多，等了又等，無法上車，人人怕遲到，引致僱主扣減勤工獎或薪金，心急如焚。公眾發出呼聲，若風災後社會混亂，不宜上班，政府是否可以針對這狀況修改法例制定新機制，頒佈特別假期？ 政府的回應是，現時無此機制，已經透...
2018-09-19
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馬場浮世繪——霍利時兒子捷報頻傳
霍利時兒子Luke，上周日在南非斯高維爾馬場策騎Jaunita贏出今季第十三場頭馬，從騎以來頭馬數字上升至三十九場，只欠一場便再次升格，屆時上陣只獲減三磅。Luke於今年四月下旬才贏出首場頭馬，之後在不足五個月便有此成績，可謂相當驚人，近年只有上季冠軍騎師兼冠軍見習騎師希威森可以媲美。Luke極有可能在今季之內贏滿六十場頭馬，不過受當地條例所限，即使贏滿六十場頭馬，只是上陣不再獲減磅，但仍要完成五年見習期才能夠升正大師傅。眼見兒子有此成績，霍利時近期當然心情甚佳，更不時在社交網站讚賞其表現。 馬場浮世繪
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