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艾美紅氈黑白分明 ﻿史嘉莉﻿﻿低V不敵透視「龍母」﻿

2018-09-19 列印
史嘉莉祖安遜 ■「黑寡婦」選擇了以白色露肩Deep V的連身裙行紅地氈，再加上裙腳開高衩露腿，本應十分性感，但腰身的設計略嫌累贅，似將整個身形拉短了。美聯社
■彭妮露古絲的白色羽毛晚裝雖然不算性感，但其胸前、裙襬及披肩位置以羽毛裝飾，獲大讚有仙氣。美聯社
■《西部世界》的女主角伊雲麗素活特以黑色超Deep V連身裙現身，配上白皙的皮膚，沒有多餘的珠寶首飾，性感得來有型有格。美聯社
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　　第70屆艾美獎頒獎禮圓滿結束，一眾女星在頒獎禮前的紅地氈，一如過往的花盡心思打扮，爭妍鬥麗。眾女星今年較鍾情以黑白晚裝亮相，如「黑寡婦」史嘉莉祖安遜、謝茜嘉比爾及彭妮露古絲都不約而同以白色上陣，展現仙氣。不過論性感度就不敵《權力遊戲》的「龍母」Emilia Clarke及《西部世界》的伊雲麗素活特，二人均以黑色性感晚裝上陣，「龍母」的透視刺繡及伊雲的超低胸設計，令人眼前一亮！

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