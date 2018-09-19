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具荷拉負傷抵警署受查

2018-09-19 列印
■具荷拉素顏現身。
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　　韓國歌手具荷拉日前與男友疑互毆驚動當地警方，兩人事後互相指責對方毆打，女方更疑被打到子宮及陰道出血。具荷拉昨日負傷素顏現身警署接受調查，可見左手有明顯傷痕，臉部亦有膠布貼至頸部，但未有具體回應傳媒有關該案的提問，並稱會誠實接受警方問話。

圖：資料圖片

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