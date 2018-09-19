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Rosemary生日誕B一索得男

2018-09-19 列印
■Rosemary產前頻晒孕照。 資料圖片
■Jason輕抱初生兒子。 網上圖片
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　　昨日是混血名模Rosemary的37歲生辰，亦是她的兒子出世的大日子。Rosemary昨透過個人社交網的即時動態，分享丈夫擁抱及親吻初生兒子的短片，親情洋溢！但初為人母的Rosemary在本版截稿前就暫未現身。



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