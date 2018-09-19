﻿《權力遊戲》三奪最佳劇集 《王冠》Claire大熱封艾美視后含淚致謝

第70屆艾美獎頒獎禮昨於美國洛杉磯舉行，Netflix今屆首度力壓HBO獲最多的112項提名，賽果出爐則平分秋色，HBO的《權力遊戲》就勇奪最佳劇集大獎；Claire Foy則憑《王冠》劇中扮演英女皇，首奪艾美獎視后！



本報記者



今屆艾美獎頒獎禮賽果塵埃落定，劇情組方面，Claire Foy憑在Netflix劇集《王冠》飾演的英女皇不負眾望，大熱奪得視后，亦是繼去年在金球獎奪得最佳劇情組視后，再次封后；她眼泛淚光感激同劇拍檔、飾演菲臘親王的Matt Smith，又指《王冠》為她帶來人生最重要的兩年半時間。《The Americans》的Matthew Rhys則封視帝，他與同劇拍檔Keri Russell拍拖多年，他在台上感激女友的支持，但笑指女友警告她不要求婚。去年在艾美獎只奪技術獎的神劇《西部世界》終有着落，Thandie Newton贏得劇情組女配角，男配角就由《權力遊戲》的小惡魔Peter Dinklage奪得。



喜劇組賽果有驚喜



全晚大獎的最佳劇集就落入HBO神劇《權力遊戲》手中，雖然第7季水準滑落，但仍擊敗去年得主《The Handmaid's Tale》、《怪奇物語》、《王冠》、《This Is Us》等對手，是繼2015及2016年後第3度獲得此大獎。



另外，喜劇組方面終於有驚喜，《The Marvelous Mrs. Maisel》奪5獎成大贏家，獲頒最佳喜劇、視后、女配角、導演和編劇獎，可謂橫掃喜劇組的大獎，此劇打破連續3年壟斷最佳喜劇的《女副總統Selina》。女主角Rachel Brosnahan首封艾美視后，亦中斷Julia Louis-Dreyfus連續6年憑《女》劇封視后的紀錄，Rachel今年初已奪金球獎喜劇組視后。同劇女星Alex Borstein就成為喜劇組最佳女配角。HBO喜劇《廉價殺手》（Barry）男星Bill Hader，則勇奪喜劇組最佳男主角，同劇男星Henry Winkler就成為最佳男配角。