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﻿班尼狄宣佈 太太懷第三胎

2018-09-19 列印
■班尼狄拖着肚凸凸的太太Sophie恩愛放閃，並宣佈有喜。
■剛生完BB的姬絲汀鄧絲上圍逼爆。
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　　英國男神班尼狄甘巴貝治在艾美獎失落最佳短篇劇集或電影男主角獎，不過卻有喜事與大家分享！他與太太Sophie Hunter結伴同行，太太明顯肚凸凸，班尼狄宣佈太太懷有第三胎，二人已育有兩名3歲及1歲半的兒子。

　　另外，第一代「蜘蛛女」姬絲汀鄧絲就與另一半Jesse Plemons拖住行紅地氈，剛生完BB四個月的姬絲汀上圍逼爆，明顯谷奶。圖：美聯社
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