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Kay為拍戲「開房」尷尬緊張

2018-09-20 列印
■Kay日前為Juno拍攝新歌MV。
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　　謝安琪（Kay）昨日出席一品牌活動，講到最近為麥浚龍（Juno）拍攝歌曲《勇悍‧17》MV，描述兩人17歲相識已急不及待想結婚生仔，讀大學已懷孕，她感激Juno讓她嘗試瀟灑任性的角色。Kay表示，為拍MV首次到時鐘酒店演「開房」戲感緊張又尷尬，笑言不用孖老公張繼聰去試，但老公曾叫她去見識一下，因他自己也曾去過時鐘酒店拍戲，笑言現在兩夫婦都見過世面了！

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