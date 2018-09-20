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朱璇歐洲嫁內地富二代

2018-09-20 列印
■穿上婚紗的朱璇和新婚老公（右二）欣然與親友碰杯。網上圖片
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　　08年華姐冠軍朱璇自15年離開無線外闖，前晚有人在社交網分享她的婚照，可見新娘子和內地富二代老公分別穿上婚紗和禮服，有十指緊扣的畫面，亦有夫妻笑容滿面與賓客舉杯的鏡頭，幸福滿瀉！有指一對新人只邀請雙方摯親到比利時出席豪華浪漫婚禮，身為朱璇老友的陳爽，一對子女則擔任朱璇的花仔花女！

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