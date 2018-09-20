毛姐升Cup跳舞呻攰

毛舜筠、王祖藍及曾志偉等昨日為賀歲歌舞片《你咪理，我愛你！》進行拍攝，毛姐現身晒「事業線」，她笑言是「騷小小」。片中她飾演六個角色，其中身材最勁的角色上圍有50F，還要跳舞，所以攰到像腰骨斷。問她裝胸是否很花功夫？她稱少少喇，由於身材太好，所以經常撞到對手余安安。



首次執導的王祖藍指，六年前已想拍本土音樂劇電影，他花兩年時間洽談版權，今次接近六十位演員參與演出，個個都給他優惠片酬幫手。另外他透露太太李亞男腹中是B女，預產期是年底至明年初；而阿男日日陪他剪片，他笑言為剪臍帶練習。他表示阿男已決定擇日開刀，因擔心這段時間忙於演出，將來若BB問點解這天出生，原來是要就爸爸的期。



