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裕美迫老外男友聽「洗腦歌」

2018-09-20 列印
■（左起）裕美、漢洋和譚嘉荃齊出席記者會。
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　　裕美、漢洋及譚嘉荃等，昨日齊出席《全球粵語卡拉OK大賽》記者會，將任嘉賓主持的裕美自言希望報名參賽，皆因自己也是歌唱比賽出身，她記得十六歲到台灣比賽，如今也想透過參加各地比賽去增值自己，更自爆曾獲英國節目《X Factor》邀約面試，奈何因時差問題告吹。

　　裕美說：「O依家每星期開一次Live唱歌，中英日文都有，男友都有揀歌畀我唱。」裕美直言想出廣東新歌，亦會介紹老外男友聽廣東歌，當然包括其洗腦歌《搭錯車(Yamete!)》，認真搞笑！而漢洋及譚嘉荃則異口同聲表示，希望透過比賽發掘新星，傳承廣東歌及重塑八十、九十年代的光輝！

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