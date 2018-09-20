﻿名人巨星雲集賀《東周刊》15周年 嘉玲與偉仔拍拖睇紅葉 關之琳中秋生日 約好友歡聚

《東周刊》十五周年慶祝午宴暨香港經典品牌頒獎典禮昨日於會展舉行，眾多城中政商名人及影視巨星出席，包括：星島新聞集團主席何柱國、何林恬兒、林建岳、關之琳、劉嘉玲、容祖兒、鄧鉅明伉儷、蔡志明、蔡加讚與太太汪圓圓、陳展鵬與未婚妻單文柔、曾志偉、鍾鎮濤、沈慧林等，大會更邀得特首林鄭月娥擔任主禮嘉賓，場面盛大。



關之琳（之之）昨日盛裝亮相《東周刊》活動，談到下星期一是她的56歲生辰，她透露連日來已有不少朋友跟她慶祝，笑言沒有數過食了幾多餐生日飯，多年來已對生日感到麻木，但朋友們很有心，加上生日正日正值中秋節，一班朋友都有藉口可聚。之之又稱，沒有男士在她生日時約會她，她說：「生日是敏感的日子，如果有男士約，又覺得和對方幾夾，都會答應約會，不過兩個人好悶，都係一班朋友過好點。」



之之將於下月中出席上海時裝周，她表示正為自家的品牌構思服裝。問到可有意客串做模特兒行騷？她笑道：「不好了，行騷都係交畀專業模特兒，我都無想過自己行騷。（現在會忙過以前嗎？）不會，以前拍戲很辛苦，O依家就係做自己喜歡做的事。」



劉嘉玲剛從內地錄影完節目《我是演員》返港，她在該節目擔任評審，讓一眾好演技卻沒有機會發揮的人，有機會展現才華。嘉玲前日才回港，早前為避開超強颱風「山竹」，特意提早到內地，看到打風的畫面都覺得風災可怕，當時還很擔心家中的兩棵老樹捱不住，幸好最後都無事。



問到打風時老公梁朝偉是否留守家中？嘉玲說：「他不在家，我們之後會去欣賞紅葉，放假休息一下。（你們很難夾時間一起放假？）我比較多工作，他就可以一直休息，一、兩年不工作都可以，但我不會學他，沒有需要，覺得自己生活自在、開心就行，我還在為他物色經理人，雖然我能夠應付，但他太依賴我了。」



祖兒難忘「山竹」威力



容祖兒昨日看來一臉倦容，她笑稱前一晚睡不好有點胃痛。祖兒透露「山竹」襲港前一日到佛山開歌友會，雖然沒有像李克勤般減少演出時間，但就少了講話的時間，還將慢歌當快歌來唱，她說：「幸好趕及打風前回家，家中又有風閘擋風，只是廁所有點漏水，在家暈了一日『屋浪』。我第二日都要工作，一出門口以為去了蘇梅，很多冧樹。」問到她的老闆、英皇主席楊受成有否叫她在家休息？祖兒說：「佢無叫我開工，係本身安排咗工作。」追問是甚麼工作如此重要？祖兒經助手提示才如夢初醒地說：「我係去做Facial，之前在台灣通宵了幾日，日久失修，要趁放假去大修。」



本報記者