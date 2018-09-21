﻿婚前同男友遊意大利 湛琪清難忘老橋睇日落

汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）早前宣佈嫁給拍拖兩年的男友金承威（Kenneth），更大晒4卡鑽戒，並已着手籌備婚禮。雖然忙碌，但早前偕男友出席完胞姊在英國的婚禮後，仍抽時間遊意大利。除了參觀酒莊、教堂和藝術館，她最難忘是到佛羅倫斯老橋上看日落。整個旅程還歎了很多美食，最鍾意是黑松露意粉和豬仔骨，她稱度過了一個浪漫又美味之旅。



Jessica表示行程中最難忘是參加了胞姊的婚禮，過程開心又感動；由於她正忙於籌備自己的婚禮，所以也可以從中取經。在倫敦逗留了約一星期，Jessica與Kenneth隨即到意大利。他們先到米蘭，除了參觀著名的Duomo大教堂，也有到名店街Galleria Vittorio Emanuele行逛，Jessica坦言：「第一日去到好熱，Kenneth plan咗個好長嘅schedule去outlet shopping，我行咗好多路，真係攰到爆，不過都值得，嗰度買嘅嘢真係平好多。」



之後他們到佛羅倫斯，所參觀的Tuscany酒莊可以媲美法國的波爾多，Jessica除了試了多款不同的美酒，還買了些回港。跟住再到Uffizi Gallery睇畫，其中Doni Tondo by Michelangelo的作品令她印象最深刻。提到最難忘，一定是在Ponte Vecchio Bridge睇日落。由於Jessica經常介紹美食，而Kenneth也是飲食集團的老闆，今次他們品嚐了煙火腿、牛扒和豬仔骨。而最值得推介是星級餐廳Osteria delle Tre Panche的黑松露菜式，她笑言：「意粉做法簡單，用咗好多truffle，未試過咁好食。」



撰文：李佩儀