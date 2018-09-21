﻿首到匈牙利拍戲 陳鈺芸趁機浸溫泉掃香料

「打女」陳鈺芸（JuJu）早前到匈牙利拍攝香港武打導演李釗的新片《緣聚中國襌武夢》，順道參加第四屆國際禪武聯盟傳統功夫與競技武術大賽的開幕禮。首次到匈牙利，她趁機遊覽首都布達佩斯，除了參觀大教堂、古堡和中央廣場，她還坐船夜遊多瑙河和浸溫泉。她亦品嚐了很多美食如匈牙利傳統菜和地道快餐，當然不少得去咖啡館歎下午茶和吃當地的特色雪糕，並掃了當地特產香料紅椒粉Paprika做手信。



JuJu在戲中飾演外國狙擊手，因一次誤傷人質導致常常心緒不寧，於是要往中國透過襌坐復元，當中都有動作戲，由於她平時訓練有數，今次總算應付到。她還順道出席武術大賽的開幕禮，與匈牙利的武術家交流心得。一向愛旅遊的她，首次來到布達佩斯，她先被當地宏偉的建築物所吸引，除了參觀了著名的大教堂St. Stephen's Basilica和漁夫堡，還坐船夜遊多瑙河，她大讚：「喺多瑙河睇到嘅布達佩斯夜景真係好靚呀！」此外在Danubius Hotel旁邊附設了Gellert Bath & Spa，既可游泳，又可浸溫泉。



此行她品嚐了匈牙利傳統菜，份量十足，味道都OK，之後又在中央市場內吃地道快餐，其中Goulash Soup幾好味，JuJu笑言：「我將佢定義為匈牙利版嘅番茄羅宋湯加紅燒牛腩。」當然不少得去當地著名，有百年歷史，號稱全世界最美麗咖啡館的New York Cafe歎下午茶，她稱：「好多文藝復興時期嘅華麗裝潢，好似入咗皇宮咁。」還有當地特有的雪糕店Gelarto Rosa都值得推介。去了8日，臨走前她買了特產香料紅椒粉Paprika做手信，她稱Paprika甘甜中帶微苦微酸和微辣，用來燉湯、混和奶油當沾醬，或塗在馬鈴薯上烤都好好味。稍後她會到美國拍攝動作片和到溫哥華拍電視劇，年底才返港與家人過聖誕節。



撰文：李佩儀