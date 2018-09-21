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翻撻後感情保持低調　陳嘉容溫馨送別機師男友

2018-09-21 列印
■素顏陳嘉容與機師男友在中環開餐。
■吃了約30分鐘，他們急急腳走人。
■陳嘉容送男友到機鐵站後才搭的士離開。
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　　43歲的名模陳嘉容（Eunis），12年公開與印藉飛機師男友S先生的戀情，兩度分手後去年中又翻撻成功，其後感情一直保持低調。近年Eunis除了幫電視台主持節目外，早前又分別為兩個選美比賽擔任形象總監和決賽評判，她更表示與朋友合作搞網上時裝生意。

　　日前Eunis素顏現身中環，原來她相約了印藉飛機師男友S先生食lunch，皆因他要開工飛到外地，兩人又要相隔異地一段時間。他們原想到「正斗」食雲吞麵，但因太多人要等位，便轉場到Bigfernand食漢堡包。到達後，Eunis負責搵位，而S先生就去買了兩個餐。只見二人邊食邊傾冇停過，吃了約30分鐘，S先生便要走人，Eunis急急食完個包送他去機鐵站搭車。S先生臨走前，只見Eunis有點依依不捨，見到他離開後自己才搭的士返家。　　

採訪：張詠森

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