  • 2018年9月21日 星期五
  • 31º
  • 63%
熱門： 高鐵許金山中秋山竹返工

日報新聞 > 娛樂

醫務所接阿媽　 陳凱琳好乖女

2018-09-21 列印
■雖然包住晒，但新婚嗰浸開心味仍然聞到，一眼就見到鄭太（右）。
■鄭太（右）忙到無時間食嘢，買件三文治就當一餐。
■拍拖3年嘅鄭嘉穎及陳凱琳，上月初在峇里結婚。
Previous Next

　　27歲嘅陳凱琳做咗鄭太後多咗好多Job，之前就去咗意大利出席一個內衣品牌嘅時裝騷，同老公鄭嘉穎夫妻檔嘅又有，同老公一齊做當然無限放閃，男讚女好慳家，女讚男一百分，幾溫馨都有。雖然做咗人老婆，但Grace仍然好黐媽媽，一得閒就陪住或者做接送，真乖。

　　陳凱琳成功綁住鄭嘉穎，令到呢位入行多年嘅大男人難得講感情講得咁開心，曾興奮地以「帶畀我嘅喜悅、快樂，係從來未試過！」嚟形容老婆，嗰種初戀Feel的確令人羨慕。

　　日前下午，戴晒口罩嘅鄭太現身中環連卡佛，全程有PR陪住，疑似出活動前要試衫，45分鐘後，鄭太完成工作行去有好多醫務所嘅中建大廈，半個鐘後，佢同媽媽落樓，再去Landmark買三文治，之後齊齊行去門口等車，雖然做咗人妻，但做完嘢都會抽時間陪阿媽，加分啊。　　採訪：張詠森

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd