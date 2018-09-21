讚角色得發哥能駕馭 ﻿城城﻿﻿愛藝術﻿﻿唔做藝人做設計師﻿

最近傳出太太方媛再度有喜的郭富城（Aaron），為新作《無雙》接受本報專訪時，雖事先講明唔講私事，但明顯心情大好，還主動為早前黑面對追訪傳媒一事解話。談到戲中角色「李問」，本是畫家後變偽鈔臨摹專家，變化極大，Aaron話足足看了6次劇本才能消化，但跟欣賞的導演莊文強和惺惺相惜的發哥周潤發合作，絕對是享受。他又讚角色只得發哥能駕馭，又指若不當藝人會做首飾設計師。 撰文：杜淑霞 攝影：李權威髮型：Ian Wong@ii Salon



化妝：郭艷君 服裝：HUGO BOSS



談到為何接拍《無雙》，Aaron笑笑口簡單說：「莊文強！」他解釋一直好欣賞對方，「佢以往嘅作品都好出色，嗰次佢同我講有套戲想搵我，我未睇劇本已經想答應，因為對佢嘅劇本好有信心，睇埋劇本當然無令我失望。」不過「李問」這角色極之複雜，不但經歷多，而且前後期有極大變化，令Aaron一時間都搞到好亂，「睇劇本唔同影像，所以我先後睇咗成6次，先至可理清啲時序，加上我哋會跳拍，所以真係會搞到好亂。」



亂歸亂，過癮處卻令Aaron好有滿足感，「今次差唔多場場都同發哥一齊，真係好過癮，而且我哋嘅角色係不斷有衝突，係好好玩。而同發哥合作，最正係佢有好多創意擺落去，好似講我哋要扮鬼扮馬買偽鈔用嘅紙，佢竟然扮埋漏口，令場戲更加輕鬆，所以我都同導演講，如果發哥唔接，真係唔知搵邊個做，我自問如果同發哥調轉，佢做我個角色一定冇問題，但我未必做到佢個角色，其實真係好難搵到第二個演員做到。」戲中「李問」因未能當上夢想職業做畫家而走上不歸路，Aaron話自己如果不做藝人，可能會幫屋企打理金舖，不過離不開藝術，「應該會學埋首飾設計，我始終都係鍾意同藝術有關工作。」Aaron又澄清早前黑面話追訪傳媒，只因拍新戲《麥路人》扮露宿者無啖好食，壓力太大，「加上我太投入角色，個人變得容易忟憎，希望大家體諒，不過戲已拍完，心情輕鬆番晒。」



