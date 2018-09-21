  • 2018年9月21日 星期五
  • 31º
  • 63%
熱門： 高鐵許金山中秋山竹返工

日報新聞 > 娛樂

錢嘉樂緊張新片票房 志偉拉隊謝票反應熱烈

2018-09-21 列印
■錢嘉樂（右二）本對票房不緊張，但被伊健（右一）追問下變到緊張！
■志偉率領《黃金兄弟》等演員謝票，眾人對開畫票房滿意。
Previous Next

　　由曾志偉監製、錢嘉樂執導兼主演的電影《黃金兄弟》昨日正式上映，二人率領其他演員鄭伊健、林曉峰和謝天華連走多間戲院謝票。他們在荃灣某戲院謝票時，全場反應熱烈，有觀眾大叫睇到喊。一眾演員又和觀眾玩遊戲送海報，當錢嘉樂問觀眾謝天華生仔定生女時，全場即時大叫生女，場面搞笑。錢嘉樂笑謂開畫票房成績還不錯，本來心情不緊張，但被伊健不斷追問心情，才開始有緊張感覺，希望成績愈來愈好。

　　錢嘉樂又透露之後會到廣州和星馬等地宣傳，至於會如何慶功？志偉笑道：「除了醉還可以點？最重要是一班朋友在一起。（要不停醉？）首映那一晚宵夜時已經醉到不醒人事，要工人在車叫醒我。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd