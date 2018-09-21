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「山竹」襲港多人受傷 Sammi心痛：太可怕！

2018-09-21 列印
■Sammi早前為迎戰「山竹」，家中做足防風措施。
■Sammi大讚米奇老鼠靚仔兼送上香吻！
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　　鄭秀文（Sammi）昨應邀為《米奇90周年展覽》活動擔任主禮嘉賓，面對米奇老鼠時更童心盡現，又跟對方玩錫錫；Sammi笑言一向都童心，更希望大會能送她一個米奇老鼠公仔呢！笑問獲邀是次活動是否因喜歡「老鼠安」（老公許志安花名）？Sammi稱：「不關事，是因為我有童心，而且90周年是一件漫長又很值得紀念的事。（覺得『老鼠安』還是米奇老鼠更靚仔？）當然是米奇老鼠，他令人好開心！」

　　另外，講到香港日前飽受超強颱風「山竹」侵襲，Sammi慶幸家中的露台裝有鐵閘，以及窗門也不至於有太大搖動，但仍為很多地方受到破壞、逾300人受傷感心痛，但感恩體驗到香港人的互愛精神，她不忘說：「希望不要再打風，好可怕！」
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