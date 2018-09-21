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分享浪漫婚照晒靚背 新婚朱璇甜蜜咀老公

2018-09-21 列印
■朱璇的大露背婚紗，盡展其白滑靚背。
■朱璇和老公在草原上相擁咀嘴，非常浪漫！
■朱璇與老公情深對望，幸福滿載！
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　　2008年中華小姐冠軍朱璇，前日被爆與內地富二代老公於比利時舉行浪漫婚禮後，新娘子朱璇昨日在社交網分享與老公的多張靚靚婚照，並留言「多謝大家」。相中可見，朱璇大晒Deep V大露背的貼身喱士婚紗照，盡顯優雅身段，亦有她與老公在大草原情深對望及甜蜜咀嘴的靚相。

　　至於有份出席婚禮的陳爽，亦在社交網先後貼上朱璇的婚紗照及一班好姊妹李月、宋雙佳、翁佳妮等擁着新娘子的開心合照，笑言：「保密了好久，終於可以說了，祝我們最美的璇璇一直幸福下去。」

圖：網上圖片

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