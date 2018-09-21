﻿進軍荷里活有佳績 中秋陪男友賞月 李冰冰談「雪卵」：要做好各種準備！

李冰冰去年認戀男友許文楠，早前在內地一節目更表示會「雪卵」，她前晚在港出席一晚宴時指這是私事，不欲多談，又否認想生BB，只是為人生做好各種準備；中秋節亦會和男友一起人月兩團圓。



李冰冰、陳瀅、雨僑、何傲芝、陳倩揚、梁嘉琪和太子珠寶鐘錶公司集團主席及行政總裁鄧鉅明伉儷等，前晚均有出席腕錶品牌寶齊萊舉行的晚宴。



冰冰透露有收藏腕錶，至於可有送過手錶給男友許文楠？她甜笑反問：「你覺得呢？（會戴情侶錶嗎？）我聽不懂廣東話。」談到近來多拍荷里活電影，其中主演的《極悍巨鯊》全球票房勁收5億美元，冰冰否認偏向荷里活發展，笑指自己英文不太好，還在學習中。她續透露中秋節會和男友及家人一起過節，對於她曾在一內地節目表示會「雪卵」，冰冰說：「還好，這是私事。（想要生小孩嗎？）沒有這個想法，人生要做好各種準備！」



陳瀅有信心素顏拍戲



陳瀅以低胸短裙性感現身，她笑謂已做足防走光措施，又指近日忙於拍攝新劇和新戲，其中更要素顏上陣拍戲，惟她自言對皮膚有信心，不介意素顏示人，問是否有愛情滋潤會更靚？她笑言沒有，但有和男士食飯睇戲，但強調仍未遇到很想發展的對象。講到去年和舊愛何猷亨睇國慶煙花，陳瀅當時隨即否認舊情復熾，但問到中秋是否已約好人食月餅睇煙花？她即狂笑道：「中秋節要開工，整個星期都很忙，雖然有去認識男士，但真心無時間去了解。（翻撻就不用再重新認識？）冇冇冇，冇一齊，我和過往的男友都保持好朋友關係。」



本報記者