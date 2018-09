Rosemary產後首露面 晒一家三口溫馨合照

名模Rosemary大前日在網上報喜,透露在她37歲生日當天順利誕下男B,迎來最好的生日禮物,老公Jason更開心地抱住囝囝錫錫,父愛滿載!Rosemary昨再於社交網分享一家三口溫馨合照,夫婦兩人深情望着兒子,她又以英文留言:「18/09/18 1:11am what an entrance! You have us so wrapped around your finger little one! Thanks for making it the best birthday ever!!!」大讚囝囝是她人生有史以來最好的生日禮物!



另外,Ana R.前晚出席腕錶品牌寶齊萊的晚宴時,表示未去探望Rosemary和BB,但已看過BB的照片,大讚眼仔碌碌很靚仔,並親手整了一個禮物包祝賀好友。Ana R.又很開心Rosemary母子同一日生日,指她是順產,能有此巧合實在非常幸運。