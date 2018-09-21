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﻿Rosemary產後首露面 晒一家三口溫馨合照

2018-09-21 列印
■Rosemary一家三口甚溫馨。網上圖片
■Ana R.稱親備禮物包，祝賀Rosemary產子。
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  名模Rosemary大前日在網上報喜，透露在她37歲生日當天順利誕下男B，迎來最好的生日禮物，老公Jason更開心地抱住囝囝錫錫，父愛滿載！Rosemary昨再於社交網分享一家三口溫馨合照，夫婦兩人深情望着兒子，她又以英文留言：「18/09/18 1:11am what an entrance! You have us so wrapped around your finger little one! Thanks for making it the best birthday ever!!!」大讚囝囝是她人生有史以來最好的生日禮物！

  另外，Ana R.前晚出席腕錶品牌寶齊萊的晚宴時，表示未去探望Rosemary和BB，但已看過BB的照片，大讚眼仔碌碌很靚仔，並親手整了一個禮物包祝賀好友。Ana R.又很開心Rosemary母子同一日生日，指她是順產，能有此巧合實在非常幸運。
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