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熱心鋸樹開路 黎瑞恩獲街坊讚好

2018-09-22 列印
■小恩子表示仔女主動要求幫忙，希望令他們明白要對自己的社區負責。
■小恩子在FB專頁貼出電鋸嘅相，仲留言話：「我要去做德州電鋸狂魔喇！」。
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　　「山竹」走了，香港各處受到嚴重破壞，好多市民自發清理社區同學校，又有旅遊巴義載等。黎瑞恩亦熱心幫手，就係買咗兩把電鋸上山鋸樹開路，為馬鞍山村同錦田居民恢復道路暢通。

　　小恩子接受商台節目訪問時表示去買電鋸時令店舖叔叔大感奇怪，她表示不少男士對鋸樹甚感興趣，更爭着來鋸，她最後只好負責掃樹葉，而他們稍後也會繼續去鋸樹開路，喜見成果大感開心。「原本去了如侏羅紀公園般的地方，因為剪不掉那些樹枝說不如走吧！最後剪晒樹枝剩下樹幹，開番條路出來，附近的居民說唔該我們。」

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